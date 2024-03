Di Mariano e Insigne, il Pisa nel destino. Il numero 11 rischia il forfait

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Insigne e Di Mariano in vista del Pisa.

Nessuno dei due ha segnato granché al Pisa in carriera, ma quei pochi gol fatti sono stati uno snodo cruciale per la storia recente del Palermo.

Di Mariano e Insigne hanno l’ambizione di tornare protagonisti all’Arena Garibaldi dopo aver già fatto male ai toscani in passato, ma le incognite non mancano: il numero 10 lotta da inizio campionato con uno zero in classifica marcatori che non sembra volersene andare, l’ex Frosinone è ancora ai box e sulla sua presenza nel match di lunedì filtra forte pessimismo.

A Pisa Di Mariano festeggerà le 50 presenze in Serie B con il Palermo, cercando di regalarsi una gioia che manca dall’11 marzo 2023: nello scorso campionato aveva chiuso a quota 4, segnando due gol al Cittadella nella stessa partita e altri due proprio ai toscani, dividendoli tra andata e ritorno.