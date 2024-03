Corriere dello Sport: “A Pisa trasferta delicata per i rosanero. Corini cambia, ecco l’11 provato in allenamento”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro il Pisa e riporta alcune prove tattiche fatte ieri da Corini in allenamento.

Corini ha i mezzi per studiare alternative come appunto la difesa a tre. Uno di questi “strumenti” è Diakité, rientrato in gruppo dopo avere svolto un differenziato nei giorni che hanno preceduto l’amichevole contro il Lommel.

L’ex Ternana è stato schierato ieri sia come centrale di destra (assieme a Lucioni e Marconi) sia come esterno alto (il braccetto di destra in questo caso era Graves) con Aurelio sulla corsia opposta. Gomes e Segre in mediana, Henderson e Di Francesco sulla trequarti a supporto di Brunori.

E’ una delle soluzioni adottate ieri con lo scozzese a fare l’elastico tra il ruolo di trequartista e quello di mezzala con l’obiettivo, in questo modo, di avere maggiore densità a centrocampo e dare una migliore protezione alla difesa.