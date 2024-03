Corriere dello Sport: “Altro Palermo. Corini ipotizza la difesa a tre”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e le prove di Corini in allenamento sullo schieramento in difesa con il ritrovato Lucioni.

Prove di difesa a tre. Ecco la variante tattica nella mente di Eugenio Corini. L’allenamento sostenuto ieri mattina a Torretta ha detto che la nuova formula è un’ipotesi concreta in vista della gara esterna contro il Pisa. I troppi gol subiti impongono delle riflessioni e stanno spingendo l’allenatore lombardo a trovare delle soluzioni. Corini durante le esercitazioni tattiche si è affidato alla difesa a tre nell’ambito di un 3-4-2-1. Una retroguardia con Lucioni di nuovo in prima fila.

Il numero 5 rosanero, reduce dall’infortunio, anche ieri si è allenato in gruppo e per la sfida con i toscani sarà convocato. Resta da capire se lunedì sarà titolare o meno. Scelta, quest’ultima, che Corini valuterà in questi giorni anche in concomitanza con il rientro in sede di Nedelcearu reduce da 45’ con la Romania nell’amichevole contro la Colombia.