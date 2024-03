Moggi: «Il Palermo non ha la portata di una squadra che può arrivare in Serie A»

Intervistato da “TMW” Luciano Moggi ha parlato in merito alla serie B e al Palermo.

Ecco le sue parole:

«Un bel duello. Il Parma è la più forte. Poi c’è grande bagarre, ho visto giocare il Venezia e non mi dispiace. Però è una bella lotta per il secondo posto. Il Palermo aveva fatto bene, poi ha avuto calo: ma a vedere la rosa non ha la portata di una squadra che può arrivare in Serie A… il Venezia mi piace. Ma occhio al Como, è ben organizzato e può fare bene».