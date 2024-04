L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla gara di oggi tra Palermo e Sampdoria.

Al seguito della squadra doriana, si legge, ci saranno sia il presidente Matteo Manfredi che il consigliere Maheta Matteo Molango. I due membri della dirigenza blucerchiati vogliono far sentire tutta la propria vicinanza alla squadra in questa fondamentale trasferta in chiave piazzamento playoff.