Se arriva un offerta la valutiamo: Ibrahimovic glielo dice apertamente | Non sei assolutamente incedibile

Per Ibrahimovic nessuno è incedibile. Anche i titolari possono partire: se arriva un’offerta il Milan la valuterà

Il Milan prepara l’assalto ai suoi obiettivi di mercato, mentre studia eventuali possibili colpi in uscita. Ibrahimovic insieme a Furlani e Moncada vorrà chiudere il prima possibile il colpo in avanti, per sostituire Giroud e regalare alla piazza un altro grande numero 9, ma prima ci sarà da gestire la situazione riguardante alcuni esuberi.

Una serie di calciatori verranno valutati nelle prossime settimane, soprattutto quelli tornati dai prestiti in giro per l’Europa, ma sul mercato potrebbero finire anche alcuni titolari di questa ultima stagione.

Se arrivassero offerte importanti, la filosofia del Milan è chiara: nessuno è incedibile. Un giocatore su tutti sembra essere pronto all’addio qualora dovesse essere messa sul piatto l’offerta giusta.

Milan, occhio alla plusvalenza

Per alzare il budget di mercato il Milan guarderà anche ai titolari, come possibile merce di scambio e per fare cassa. In caso di offerta importante nessuno è incedibile, e questa è una linea che vale per tutti i club di Serie A, come si è visto lo scorso anno per una delle bandiere della squadra, Sandro Tonali.

In questo senso, dopo una stagione importante ma ancora non brillantissima, anche Yacin Adli potrebbe fare le valigie in estate. Lo rende noto Tuttomercatoweb che nelle scorse ore ha parlato del centrocampista francese come uno dei possibili partenti. O per lo meno come uno di cui il Milan potrebbe privarsi per mettere a segno una plusvalenza.

Adli, possibile addio in estate

Arrivato a Milano per meno di 10 milioni di euro, dopo una stagione da protagonista Adli è riuscito finalmente a mostrato il suo valore. Grande tecnica, lucidità col pallone tra i piedi, poco ritmo invece e difficoltà negli spazi e in fase conclusiva dell’azione. Non mancano le lacune però, a un regista troppo morbido per fare da argine davanti la difesa, e a un giocatore che nel ruolo di trequartista risulterebbe troppo poco incisivo negli ultimi 30 metri.

Il francese si è sicuramente distinto in alcune gare, ma non convince ancora al 100% la dirigenza. I margini di crescita (classe 2000) però ci sono eccome, e il suo valore inoltre è cresciuto ed è arrivato fino a 15-20 milioni di euro. In caso di offerta il Milan piazzerebbe una plusvalenza importante, alla quale sarebbe difficile dire di no, e potrebbe anche reinvestire tale cifra sul mercato in entrata.