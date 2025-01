Scusatemi, devo tornare in Inghilterra: clamoroso Walker | NON PUÒ GIOCARE

Niente da fare per il Milan: il nuovo acquisto non può giocare ed è costretto a fare ritorno a casa. I tifosi non ci possono credere.

Nel corso del mercato di riparazione le squadre appunto provano a risolvere le loro defezioni più importanti. Ad esempio in questa sessione abbiamo potuto vedere che la Juve si è mossa per comprare un vice Vlahovic e un difensore, elementi necessari per completare l’organico. La Fiorentina invece si è spinta a prendere un sostituto di Bove.

Per quanto riguarda il Milan invece il principale obiettivo di Ibrahimovic e company era di sicuro quello di prendere un rinforzo per la fascia destra. L’acquisto di Emerson Royal in estate non ha portato i frutti sperati, anzi, se vogliamo, almeno per i tifosi, le prove offerte dal brasiliano sono stati peggiori di quelle di Davide Calabria, calciatore molto criticato dalla piazza.

Di conseguenza il Diavolo ha deciso di comprare un elemento di sicurezza per la corsia, che è stato individuato in un certo Kyle Walker. Ma quando sembrava tutto fatto per l’acquisto del terzino del Manchester City, qualcosa all’improvviso è andato storto. L’inglese infatti non può giocare per una ragione assurda, ed è costretto a tornare in patria.

Niente da fare: Walker se ne torna in Inghilterra

L’acquisto di Kyle Walker da parte del Milan sembrava ormai cosa fatta. Il club rossonero si era accordato con i Citizens per il prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. Qualcosa però è andato improvvisamente storto.

In realtà l’affare tra le parti non è in dubbio, e non è sorto nulla che potrà impedire il trasferimento del terzino sotto la Madonnina. C’è però un piccolo cavillo da risolvere prima che il calciatore possa scendere in campo con la maglia rossonera. Vediamo qual è.

Ecco che cosa è successo

Per poter scendere in campo con il club sette volte campione d’Europa Walker dovrà ottenere un permesso di lavoro, e appunto per averlo sarà costretto a tornare in Inghilterra.

Nulla di particolarmente grave dunque per lui, che però sarà costretto a saltare la prossima sfida di campionato del Milan in programma domenica alle ore 12.30 con il Parma. Per vederlo in campo dunque dovremmo aspettare il derby di settimana prossima.