“Scusate, oggi non posso dirlo”: scandalo nello staff di Jannik Sinner | È pronto a raccontare tutto

Altra bufera pronta ad abbattersi su Jannik Sinner: in arrivo una pesante confessione sul numero uno del tennis mondiale.

Essere il numero uno al mondo, in qualsiasi disciplina, comporta onori e oneri. Indubbiamente albergare sul tetto del pianeta nel proprio sport regala una soddisfazione immensa, che viaggia a braccetto con la notorietà acquisita. Proprio quest’ultima, tuttavia, si trasforma talvolta in una gravosa zavorra, ma soprattutto in una calamita in grado di attirare critiche e frecciate.

Non è certo privo di detrattori Jannik Sinner, recentemente ritrovatosi al centro del caso Clostebol. In tal senso, la WADA ha richiesto ufficialmente una squalifica dell’atleta pari a uno o due anni “per negligenza”, nonostante fosse già stata acclarata la sua innocenza in materia di doping.

Un accadimento, questo, che ha fatto storcere il naso a più di un suo avversario nel circuito ATP, non ultimo Nick Kyrgios. L’australiano di origini greche e malesi ha puntato più volte il dito contro l’altoatesino e recentemente ha rivelato che non disputerebbe mai un doppio con lui, in quanto “io gioco solo con chi è pulito”.

A poche ore di distanza da tali affermazioni, una nuova tegola si è palesata all’orizzonte, facendo tremare Sinner e tutti i suoi fan. C’è una persona, infatti, pronta a effettuare una pesante confessione sull’azzurro, che potrebbe gettare nuove ombre su di lui.

Jannik Sinner trema: in arrivo una preoccupante verità

Sarebbero infatti in arrivo rivelazioni scottanti da parte di chi ha vissuto sulla propria pelle la questione doping nella quale è stato ed è tuttora coinvolto il tennista di San Candido. Si tratta di Giacomo Naldi, ex massaggiatore del giocatore italiano, licenziato proprio a seguito della nota vicenda Clostebol.

Innanzitutto, ha precisato come sia profondamente dispiaciuto per quanto avvenuto e si augura di avere quanto prima l’opportunità di dire la sua a microfoni aperti, così da fornire un quadro generale e consentire al grande pubblico di interpretare al meglio l’accaduto. Altrimenti “sembra che sia stata solo colpa mia”, ha specificato in occasione della presentazione del progetto “Open Food Factory”.

“Non è solo colpa mia”: la verità su Jannik Sinner e il caso Clostebol

Le sue affermazioni sono state riprese da “Sportmediaset”. Essendo tutto ancora aperto, a seguito della richiesta della WADA, Naldi si è detto rammaricato di non poter fornire il suo punto di vista per far capire a tutti che la responsabilità è condivisa, “come peraltro sa anche chi ha letto la sentenza”.

Intanto, il rapporto fra il massaggiatore e Jannik Sinner non si è interrotto a livello personale. Il numero uno al mondo gli ha infatti inviato un messaggio di congratulazioni in occasione della nascita della figlia Letizia. Un bel gesto, apprezzato da Naldi.