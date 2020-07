“Non vogliamo smembrare le classi, teniamo all’unità. È chiaro che diversa sarà la situazione nel caso in cui avremo classi troppo numerose, ma non abbiamo nessuna intenzione di smembrare le classi. Ci sarà spazio per tutti. Stiamo lavorando per adeguare al meglio gli spazi già esistenti. Stiamo guardando ad edifici dismessi e ad altri locali: la scuola si può fare anche fuori dagli edifici scolastici in cinema, teatri, musei. Gli arredi ci aiuteranno tanto: pensare a banchi singoli rispetto ai banchi enormi e vetusti, ci permetteranno di acquistare spazio. Per quanto riguarda le misure di controllo, la misurazione della temperatura viene fatta a casa”. Queste le parole della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, rilasciate in un’intervista su “Tv2000”.