“Nessuna decisione è stata presa in merito alla proroga dell’emergenza. Per quanto mi riguarda, l’emergenza è passata, dobbiamo esser pronti per un’eventuale seconda ondata. L’emergenza vera, come ho sempre detto, è passata, dobbiamo essere pronti a una seconda ondata, ma adesso la situazione è tranquilla”. Queste le parole del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri comunicate durante la trasmissione “In Onda”, su La7.