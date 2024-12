Scossone di fine anno: il nuovo ds sarà Fabio Paratici | In Serie A per vincere lo scudetto

Botto di Capodanno in arrivo, Fabio Paratici ritorna in pista: sarà il nuovo ds nel club di Serie A. Obiettivo scudetto

Il 20 gennaio 2023 è una data che difficilmente potrà dimenticare Fabio Paratici. La Corte Federale d’Appello della FIGC lo aveva squalificato per 30 mesi nello svolgere attività in ambito federale. Pochi mesi più tardi la squalifica venne confermata.

Niente da fare per il direttore sportivo ed i suoi avvocati che avevano presentato ricorso. Il Collegio di Garanzia del Coni aveva rispedito al mittente il ricorso. In un primo momento la richiesta della FIGC era quella di estendere la squalifica in ambito internazionale.

La stessa, nell’immediato recepita dalla FIFA, venne annullata nel mese di aprile dopo la richiesta in appello da parte dello stesso Paratici. Subito dopo l’esperienza, come dirigente, alla Juventus era stato assunto dal Tottenham come ds.

Una avventura durata poco meno di due anni, con tanto di dimissioni da parte dello stesso classe ’72. Paratici, però, è pronto a ripartire per una nuova ed emozionante avventura. Sempre in Serie A, ma in un altro club pronto a dargli nuovamente fiducia.

Paratici, la Serie A lo attende di nuovo: importante avventura in arrivo

La squalifica sta per diventare sempre di più un ricordo per Fabio Paratici. Il nativo di Borgonovo val Tidone è pronto a ritornare in pista per svolgere il lavoro che ama. Tra le squadre fortemente interessate, ed intenzionate ad effettuare una rivoluzione anche in ambito dirigenziale, c’è sicuramente il Milan. Non si tratterebbe affatto della prima volta che il suo nome venga accostato alla società rossonera.

Anche perché, proprio nelle ultime settimane, il club di via Aldo Rossi ha annunciato la separazione con Antonio D’Ottavio. Quella del ‘Diavolo’, però, non è affatto l’unica pista che il dirigente potrebbe percorrere. Per il semplice motivo che c’è un altro club fortemente interessato a lui.

Paratici, la squalifica sta per diventare solo un ricordo: nuovo club in Serie A

Tra le società fortemente interessate al suo profilo spicca la Roma. L’impatto di Florent Ghisolfi, con il calcio italiano, non è stato assolutamente da incorniciare. Anche il ds transalpino non è esente dalle critiche in quest’ultimo periodo. A lui, infatti, la colpa di aver optato per calciatori che non stanno facendo al caso della Roma.

Uno su tutti il centrocampista Enzo Le Fée sempre più vicino al ritorno in Ligue 1. Nel caso in cui dovesse essere sollevato dall’incarico i giallorossi opterebbero per la soluzione Fabio Paratici. A questo punto, per il dirigente, ci sarà solamente l’imbarazzo della scelta.