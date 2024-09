Scomparsa Schillaci, striscione allo stadio: “Le tue notti magiche non verranno dimenticate”

Nella giornata di oggi, la città di Palermo si è unita nel dolore per la scomparsa di Salvatore ‘Totò’ Schillaci, indimenticabile eroe del calcio italiano, scomparso questa mattina. I tifosi del Palermo hanno voluto rendere omaggio al loro beniamino con un gesto toccante, dedicandogli uno striscione allo stadio, luogo dove è stata allestita la camera ardente.

Lo striscione, affisso in una posizione ben visibile, porta con sé un messaggio emozionante e significativo: “Le tue notti magiche non verranno mai dimenticate”. Queste parole fanno riferimento alle straordinarie prestazioni di Schillaci durante i Mondiali di Italia ’90, dove con le sue reti decisive ha acceso le speranze e i cuori di milioni di italiani, regalando emozioni che sono rimaste impresse nella memoria collettiva.

L’iniziativa dei tifosi del Palermo dimostra il profondo legame che Schillaci ha saputo creare non solo con la sua città natale ma con tutto il popolo italiano. Nonostante gli anni passati, l’affetto e l’ammirazione per ‘Totò’ non sono mai venuti meno, e oggi più che mai, la sua eredità viene celebrata come simbolo di passione e dedizione sportiva.