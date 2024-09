Scomparsa Schillaci, il ricordo del Jubilo Iwata: “Sarai per sempre nei nostri cuori”

Attraverso il proprio profilo Instagram, il Jubilo Iwata ha pubblicato un post in memoria di Salvatore Schillaci, ex calciatore palermitano morto in data odierna, mercoledì 18 settembre, e che ha concluso la sua carriera con il club giapponese:

“Il club è profondamente addolorato per la scomparsa di Salvatore Schillaci. Possa la tua anima riposare in pace

Il sig. Schillaci è stato membro del nostro club dal 1994 al 1997. Secondo la precedente reputazione di capocannoniere del torneo italiano FIFA 1990, ha prodotto gol con grande abilità e gioco istintivo, avendo un impatto significativo non solo sul Jubilo ma anche sull’attaccante giapponese. Amato da giocatori e tifosi per il soprannome di “Toto”, e ancora come leggenda del Jubilo, rimane profondamente impresso nella storia del club.

Ritirato dal servizio attivo nel 1999 e dopo, mentre gestiva una scuola calcio nella sua città natale, Palermo, ha lavorato anche nel talento e come commentatore. Si è inoltre impegnato attivamente in cause caritatevoli e ha contribuito al mondo del calcio. La sua calorosa personalità umana e passione sono ancora adorate da molti.

Recentemente si è ammalato e ha pregato per la sua guarigione, ma questo è un peccato. Non potremo incontrarci di nuovo, ma ciò che il signor Schillaci ha lasciato a Jubilo vivrà nei nostri cuori per sempre.

Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia in lutto e preghiere per il signor Schillaci”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ジュビロ磐田 (@jubiloiwata.official)