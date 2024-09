Scomparsa Schillaci, il figlio Mattia: «Porterò con me tutti gli insegnamenti di papà»

Il figlio di Totò Schillaci, Mattia, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti alla camera ardente presso il Renzo Barbera.

Ecco le sue parole:

«Purtroppo la mancanza di papà si farà sentire. ci fa piacere che la gente venga qui a salutare papà e confortarci in questo momento terribile. Era una persona umile che ha sempre lottato, per noi sarà sempre un punto di riferimento. Di papà porterò tantissime cose, non era solo un padre. Porterò tanti insegnamenti di vita che mi ha lasciato papà. Cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato a lottare sempre fino alla fine, riuscire con le mie forze a crescere e superare gli ostacoli. La scuola calcio per noi è sempre stato obiettivo per aiutare i giovani che non hanno possibilità economiche per costruire i propri sogni».