Come si legge su “Gds.it” una rappresentanza del comparto dei lavoratori della ristorazione di Palermo, fermo a causa del Covid, ha deciso di protestare, domani 1 maggio, preparando 2.000 pasti per le famiglie più in difficoltà e ciò per far sentire la propria e reclamare le necessarie ed urgenti soluzioni che il governo nazionale deve mettere in atto per garantire una giusta ripartenza.