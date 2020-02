«L’auspicio è che arrivi per noi la quota salvezza il prima possibile, così poi cominceremo seriamente a divertirci. Per il Palermo ovviamente spero nella vittoria del campionato per cominciare questa galoppata verso le categorie importanti che merita la città e tutti noi tifosi. Mi piacerebbe dire 1-0 per noi, ma quello che verrà ci prenderemo. L’importante, credimi, è che sia davvero una bella festa di sport». Queste le parole del vice presidente del Licata, Danilo Scimonelli, rilasciate ai microfoni di “Goalsicilia.it” in merito alla sfida con il Palermo.