Svelato il pallone ufficiale della fase finale della Champions League, che si concluderà con la finale in programma il prossimo 30 maggio allo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Secondo quanto riporta “Sky Sport” Si chiama “Istanbul 20“, presenta un’interpretazione artistica fatta a mano di una mappa della città turca che collega in modo unico il continente europeo e asiatico. Evidenziando la profonda cultura dell’arte di Istanbul, scrive Adidas nella nota. La palla è dotata della più recente tecnologia Adidas: il rivestimento esterno offre una presa sicura e un controllo completo. I pannelli a forma di stella, termicamente incollati, forniscono invece una superficie senza giunture per un migliore primo tocco.