Intervenuto in conferenza stampa, Giuseppe Scienza, tecnico del Monopoli si è espresso così in merito alla sfida con il Catanzaro:

«Il Catanzaro non è costruita per fare un campionato di metà classifica, come nomi vale Bari o Ternana, in attacco ha un parco giocatori fantastici, dietro ha esperienza. È una squadra costruita per vincere, non so se ci riuscirà ma sicuramente correrà per farlo fino alla fine.





Giosa? Al momento è un giocatore convocabile ed è disponibile, dalla società non ho ricevuto nessuna comunicazione diversa in merito. Le voci le ho lette anche io ma il ragazzo si è allenato con grande professionalità. Sicuramente avevamo molti problemi da risolvere ed il fatto che la rosa sia stata rivoluzionata significa che non eravamo contenti. Di solito a gennaio si fanno due o tre inserimenti, qui siamo vicini alla doppia cifra. Chi è arrivato lo ha fatto con grande entusiasmo, voleva venire da noi anche grazie al credito che abbiamo conquistato negli anni scorsi.

Ora l’aria è cambiata, si è alzato il ritmo e la qualità degli allenamenti, i giovani vogliono mettersi in mostra e fare il salto di categoria. Ringrazio lo stesso chi è stato con noi fino ad ora ed è andato via perché ha comunque dato il suo contributo.

Domenica abbiamo gettato le basi per una nuova stagione, nei primi mesi abbiamo perso un po’di tempo anche a causa degli infortuni. Ora basta lamentarsi, chi lavora trova una soluzione, chi non lavora trova gli alibi. Il momento è negativo ma lo dobbiamo sorpassare lavorando. In casa ci vuole un atteggiamento diverso, nonostante non ci siano i tifosi».