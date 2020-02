«Dei soci americani io conosco McKinnon e Niederaurer, ma posso assicurare che, se non fosse andato loro a genio Tacopina, non gli avrebbero lasciato la presidenza onoraria. Joe è un personaggio con un carattere forte e, se avessero voluto toglierselo di mezzo, lo avrebbero sì esautorato del tutto. Ma così non è avvenuto. Io posso tranquillizzare i tifosi fino al termine della stagione, per il futuro non posso rispondere. I soci dovranno trovarsi e decidere a quali obiettivi puntare se a un mantenimento della Serie B oppure puntare decisi alla Serie A». Queste le parole del direttore generale del Venezia, Dante Scibilia, rilasciate ai microfoni di “La Nuova Venezia” in merito a un possibile cambio di proprietà per i lagunari.