Schira: “Salernitana, tentativo per Ferrari”

La Salernitana punta a migliorare la difesa in questa fase finale di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo “X”, sono stati avviati i contatti per Gian Marco Ferrari, svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con il Sassuolo. Il difensore è stato accostato anche ad altre squadre di Serie B negli scorsi giorni ma potrebbe diventare un’opportunità molto concreta per i granata.

