TMW: “Palermo, per l’attacco è stato osservato anche Gondo”

Il Palermo potrebbe puntare investire su un altro attaccante in questa sessione di calciomercato estivo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, i rosanero avrebbero osservato Cedric Gondo, giocatore di proprietà della Reggiana e titolare, ieri sera, domenica 18 luglio, nel 2 a 2 maturato dagli emiliani contro il Mantova. Al momento si tratta di un semplice interessamento che non è stato seguito da contatti, ma l’ex Cremonese, nelle prossime ore, potrebbe diventare un’idea concreta per i siciliani.

