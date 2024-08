Booom De Laurentiis: lo prende dal Manchester United per far felice Conte | Ecco il centrocampista

Colpo del Napoli di De Laurentiis, prende il centrocampista dal Manchester United: al tecnico Conte ritorna il sorriso

Non è affatto un mistero che Antonio Conte non sia per nulla soddisfatto di come si stia muovendo la società in questa sessione estiva del calciomercato. Soprattutto in questo mese di agosto dove sono state dette molte parole, ma di fatti concreti zero assoluto.

La vicenda Marco Brescianini non potrà essere dimenticata facilmente. Il centrocampista del Frosinone, dopo aver svolto le visite mediche a Villa Stuart, sembrava ad un passo dal trasferimento in azzurro fino a quando i partenopei non hanno cambiato alcune modalità nell’affare.

Cambiamenti che, ovviamente, i ciociari non hanno per nulla gradito. Tanto è vero che l’Atalanta ha voluto approfittare di questa situazione ed ha giocato al rialzo: offerta convincente al club ed un ingaggio migliore per il calciatore che sta per trasferirsi in quel di Bergamo.

Nel frattempo, però, approfittando del fatto che Manna si trovi nel Regno Unito per cercare di concludere qualche affare in entrata, il Napoli sta osservando con attenzione la vicenda del centrocampista del Manchester United: sarà lui il rinforzo internazionale espressamente richiesto da Conte. Per la sua gioia.

Napoli, Conte avrà il suo centrocampista: arriva McTominay dallo United

Secondo quanto riportato dal quotidiano “The Athletic” pare che i partenopei siano sulle tracce di Scott McTominay. Il centrocampista, reduce dal deludente Europeo con la sua Scozia, è pronto a cambiare aria. Addio al Manchester e, soprattutto, alla Premier League. Il contratto con i ‘Red Devils’ andrà in scadenza il prossimo anno.

I dirigenti inglesi non vogliono perderlo a zero e sono disposti a cederlo pur di incassare comunque una cifra importante. Per lui si parla di una cifra che si avvicina ai 30 milioni di euro, con possibilità di sconto. Nonostante gli elogi, nel precampionato, da parte di ten Hag lo scozzese è pronto a fare le valigie.

Napoli, Folirunsho pronto a lasciare il posto a McTominay

In casa Napoli, però, il mercato in uscita non si accenna affatto a fermarsi. A quanto pare, proprio a centrocampo, potrebbe verificarsi una nuova uscita. Il nome prescelto è quello di Michael Folorunsho che, nonostante abbia rinnovato fino al 30 giugno del 2029, sembra ad un passo dal vestire la maglia della Lazio dove ritroverà il suo allenatore Baroni ai tempi del Verona.

A prescindere, però, dalla sua partenza il Napoli è pronto a fare sul serio per lo scozzese che potrebbe essere il colpo internazionale tanto chiesto da Conte. Alle spalle ha più di 150 presenze in Premier, molte partite in Champions e molto altro ancora. Il manager salentino lo attende a braccia aperte.