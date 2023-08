Come riportato da Schira, il Cagliari non vuole mollare Prati. Il club rossoblù in queste ore ha presentato un’offerta a rialzo di € 5M + bonus alla Spal.

Il club proprietario del cartellino vorrebbe, però, cederlo al Palermo forte dell’accordo raggiunto con la società rosanero, anche se la preferenza del centrocampista è quella di vestire rossoblù.

Di seguito il tweet del noto giornalista sportivo:

🚨 Excl. – #Cagliari have submitted an official bid of €5M + bonuses to #SPAL to sign Matteo #Prati (born in 2003). Spal pushing to sell him to #Palermo (they have a total agreement sealed since yesterday), but the midfielder would prefer to join Rossoblù. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 10, 2023