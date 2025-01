Schira: “Bari, si complica la trattativa per Marcandalli con il Genoa”

La trattativa tra il Bari e il Genoa per il difensore Alessandro Marcandalli sembra complicarsi. Nonostante l’interesse del Bari per rinforzare la propria rosa con il giocatore, le recenti mosse di mercato del Genoa stanno ostacolando il trasferimento. Marcandalli, che ha brillato nella scorsa stagione in Serie B con la Reggiana accumulando 35 presenze e un gol, è al centro di un dibattito di mercato.

Il Genoa, secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha intenzione di cedere Simone Vogliacco al Parma in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza in Serie A. Questa mossa limiterebbe la disponibilità del club a lasciar partire Marcandalli, soprattutto considerando l’interesse di altri club di Serie B, inclusa la Reggiana, che vorrebbe riportarlo in squadra. Di fronte a queste complessità, il Bari potrebbe essere costretto a rivedere i propri piani di mercato.