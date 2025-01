Di Marzio: “Bari, si avvicina Gaston Pereiro”

Il Bari fa sul serio per Gaston Pereiro, fantasista in uscita dal Genoa. L’ex Cagliari, nella scorsa stagione, ha vestito per sei mesi la maglia della Ternana, con la quale ha disputato un girone di ritorno da protagonista con gol e assist. Il giocatore rossoblù è un’opzione molto concreta per i biancorossi, i quali – riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio – hanno accelerato la trattativa e nelle prossime ore sentiranno nuovamente il club ligure. Pereiro potrebbe firmare un contratto biennale con opzione per un altro anno.

