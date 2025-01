Schira: “Bari, accelerata per Maggiore. Sibilli verso la Sampdoria”

Ore movimentate in casa Bari in questi ultimi giorni di calciomercato. Secondo Nicolò Schira, per quanto riguarda il capitolo entrate, i biancorossi avrebbero accelerato per Giulio Maggiore, in uscita dalla Salernitana. Il centrocampista, apprezzato anche dalla Juve Stabia, disposta ad offrire Federico Zuccon come contropartita, sembra destinato a vestire la maglia pugliese senza il coinvolgimento nella trattativa di Giuseppe Sibilli, inizialmente individuato come contropartita per sbloccare l’affare tra i pugliesi e i campani. Tuttavia, l’attaccante del Bari sembra destinato a trasferirsi alla Sampdoria: i blucerchiati sono pronti ad affondare il colpo, anticipando le avance del Cesena, a prescindere dal futuro di Leonardo Benedetti, molto stimato dai biancorossi.

