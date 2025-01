Di Marzio: “Cosenza, intesa vicina col Frosinone per Garritano”

Il Cosenza vuole rinforzare il proprio centrocampo per puntare alla salvezza e, per farlo, attinge da una sua diretta concorrente. Nelle ultime ore i calabresi hanno avviato dei contatti concreti col Frosinone per l’arrivo di Luca Garritano, centrocampista classe 1994 che ha già indossato i colori rossoblù nella stagione 2018-19. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, la trattativa tra le due società procede spedita, tanto che l’intesa sarebbe davvero vicina. In queste ore potrebbero arrivare importanti aggiornamenti in merito alla chiusura dell’affare.

