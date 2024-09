Schillaci ricoverato al Civico di Palermo. Arrivano buone notizie, il bollettino

Arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Totò Schillaci, celebre protagonista di Italia ’90, attualmente ricoverato all’Ospedale Civico di Palermo, nel reparto di Pneumologia. La direzione sanitaria dell’ospedale ha comunicato che le condizioni dell’ex calciatore sono in miglioramento. Durante la notte si è verificata un’aritmia atriale, che è stata ben tollerata dal paziente e trattata con successo attraverso un intervento farmacologico, il quale ha stabilizzato la frequenza cardiaca.

Le terapie in corso hanno inoltre portato a un miglioramento del compenso respiratorio, consentendo di ridurre il supporto di ossigeno. Schillaci è descritto come vigile e cosciente, con un netto miglioramento dello stato ansioso, riuscendo quindi a riposare in tranquillità.

Il miglioramento delle condizioni di Schillaci rappresenta un segnale incoraggiante per i suoi fan e per il mondo del calcio, che lo ricorda come uno degli eroi indimenticabili del Mondiale del 1990.