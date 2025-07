Lo hanno riconosciuto i poliziotti: INTER, ubriaco marcio al volante | Arresto immediato

Il giocatore simbolo dell’Inter è stato riconosciuto dai poliziotti ed è stato immediatamente fermato e soprattutto arrestato.

Qualche settimana fa, mente guidava in condizioni psico-fisiche alterate, il giocatore è stato fermato dopo un incidente stradale. Aveva urtato uno spartitraffico con la sua macchina, una Range Rover, a pochi metri da casa. L’impatto è avvenuto nella notte del 28 giugno lungo la Chester High Road in Inghilterra secondo quanto riportato da corriere.it.

Secondo la polizia del Cheshire, il conducente è apparso sin da subito visibilmente ubriaco. Riconosciuto immediatamente dagli agenti che sono arrivati e intervenuti sul posto, è stato istantaneamente arrestato. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’Heswall Golf Club, nella zona di Neston.

Dopo il fermo, il calciatore è stato rilasciato su cauzione ma in ogni caso in attesa di giudizio. E la data dell’udienza era stata fissata per giorno 18 luglio presso il tribunale di Chester. Nel frattempo, ovviamente, tutti i media britannici hanno reso noto il caso mettendolo in grande risalto dato che si trattava di un ex stella del calcio.

L’uomo al volante è infatti una figura estremamente nota nel mondo del calcio inglese e non solo. Nel corso della sua lunga carriera ha indossato maglie di club prestigiosi, questo sino al suo ritiro. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la strada da allenatore, volendo quindi continuare a rimanere nel mondo del calcio.

Il passato

Ha giocato nei più importanti stadi della Premier League e anche in campi internazionale. In patria è riuscito a conquistare trofei e ha lasciato, come anticipato, anche il segno fuori dai confini inglesi. Non a caso ha vestito la maglia dell’Inter ed è rimasto impresso nella memoria dei tanti tifosi nerazzurri.

Arrivato a Milano nella metà degli anni novanta, con l’Inter ha disputato ben due stagioni con un ottimo rendimento tanto da renderlo indelebile per i tanti supporters. Si è fatto notare in Italia e anche con la maglia della sua Nazione: l’Inghilterra. Insomma stiamo parlando di un calciatore di un certo spessore.

L’epilogo

Alla fine è arrivato anche l’epilogo giudiziario dato che la sentenza era stata fissata al 18 luglio scorso. Secondo quanto riportato dal sito derbyderbyderby.it, Ince, il protagonista della storia, si è dichiarato colpevole e ha ricevuto una stangata non indifferente. 12 mesi di sospensione dalla guida e non solo.

Il 57enne Paul Ince che con l’Inter ha collezionato ben 73 presenze e 13 gol tra il 1995 e il 1997, adesso, dovrà anche pagare una salatissima multa. L’ex calciatore dovrà infatti pagare una multa di circa 7mila sterline per la violazione commessa poco meno di un mese fa. Di certo una parentesi tutt’altro che memorabile per lui.