Il Palermo Museum riapre ai tifosi. Le novità

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha annunciato che il museo dello stadio Renzo Barbera sarà nuovamente aperto al pubblico con tante novità:

“Dopo una pausa per i lavori di rinnovamento della struttura e dell’esposizione, il Palermo Museum è pronto a riabbracciare tifosi e appassionati con tante novità, offrendo la possibilità di vivere nuove e indimenticabili esperienze in un emozionante viaggio alla scoperta della storia rosanero.

Oltre alla tradizionale visita al museo, completa di audioguida dettagliata che accompagna all’interno dell’area dell’esposizione, adesso sarà possibile completare il tour dello Stadio Renzo Barbera grazie alla nuova Stadium Experience: un percorso guidato esclusivo attraverso aree normalmente chiuse al pubblico per scoprire cosa succede dietro le quinte nel giorno della partita.

Il nuovo calendario di appuntamenti è già disponibile su Vivaticket, dove è possibile acquistare i ticket fino a esaurimento disponibilità.

Presto in arrivo anche nuove iniziative pensate apposta per i più piccoli e per le scuole.

Tutti i dettagli nella nuova sezione Museum“.