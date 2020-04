Multata perché ha portato il nipote a giocare nel parco, scavalcando la recinzione che era stata sistemata per impedire l’ingresso al parco nel periodo di divieti per il coronavirus. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, questo è accaduto a San Francesco al Campo, piccolo comune della Città Metropolitana di Torino. La multa elevata alla giovane nonna, 43 anni, dalla polizia municipale per violazione del decreto governativo è di 400 euro. La sanzione complessiva ammonta a 1500 euro, perché la donna si è recata sul posto con un auto intestata a un defunto e non era mai stato fatto il passaggio di proprietà.