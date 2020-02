Sembra esserci un nuovo scandalo nel mondo del calcio. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” non ancora confermate, l’ex Real Madrid Guti, attuale allenatore dell’Almeria, sarebbe stato sorpreso durante una festa in un locale notturno assieme ad alcuni calciatori. Di seguito la sua risposta alle accuse: «È il fardello che mi porto sulle spalle semplicemente per essere Guti. Ma la vita mi ha fatto diventare forte. Conduco una vita normale, sono esclusivamente concentrato sul mio lavoro d’allenatore all’Almería e sulla mia famiglia”. Se qualcuno trova una foto di me in un locale d’Almería mi dimetterò e restituirò tutti i soldi che il club mi ha pagato. Ho la coscienza pulita»