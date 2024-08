Scandalo al VAR: 2 arbitri UEFA sono stati arrestati | È successo tutto nella notte

Situazione imbarazzante per il principale organo calcistico europeo: due suoi arbitri sono finiti in manette per una ragione da non credere.

Quando si pensa alla Uefa è ovvio che i tifosi vedono una certa autorità. E’ l’organizzazione più importante a livello calcistico del vecchio continente, a cui tutte le leghe europee fanno riferimento.

Nel corso degli anni però non sono mai mancati gli scandali che la hanno colpita, e l’ultimo pare essere arrivato nelle ultimissime ore.

Due arbitri della federazione infatti sono stati arrestati con delle accuse a dir poco clamorose, lasciando senza parole gli appassionati e tutti gli addetti ai lavori.

Ecco che cosa è successo

Nella giornata di martedì si è giocata la gara di andata dei preliminari di Champions League tra Dinamo Kiev e Rangers. Il match si è concluso con il risultato di 1-1 , con gli scozzesi che hanno agguantato il pari negli istanti finali della sfida. La qualificazione alla coppa dalle grandi orecchi sarà da decidere al ritorno, quando si giocherà in Scozia.. Tutto normale dunque, se non fosse per ciò che è accaduto al di fuori del terreno di gioco dopo la fine della partita.

Infatti i due assistenti VAR della sfida, i polacchi Bartsoz Frankowski e Tomasz Musial sono stati arrestati nella notte. Una situazione assurda che però non ha nulla a che vedere con il calcio. I due infatti sono stati beccati a creare scompiglio a causa di un tasso alcolemico eccessivo. A quanto pare la coppia, in preda all’enfasi, avrebbe rubato un segnale stradale, andandosi poi a rifugiare in un supermercato per nascondersi, venendo comunque beccati.

Conseguenze pesanti per i due, dalla Uefa e non solo

Beccati dalle autorità locali, i due arbitri sono stati sottoposti al test del palloncino, dal quale è sopravvenuto il fatto che il tasso alcolemico presente nel sangue fosse ben superiore alla media. La polizia ha dunque arrestato gli assistenti, i quali poi sono stati trasferiti presso una clinica di riabilitazione, dalla quale verranno dimessi a breve.

Sanzioni gravi per i due anche da parte della Uefa. Il presidente Aleksander Ceferin e tutto il comitato infatti ha prontamente deciso di sostituirli con una nuova coppia di arbitri. La loro carriera adesso sembra a forte rischio.