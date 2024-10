Scandalo a fine partita: il capitano sporge denuncia contro l’allenatore | Finisce in tribunale

Situazione alquanto incresciosa per il club italiano, dove il capitano ha denunciato il tecnico. I due si rivedranno in tribunale.

Nel mondo del calcio capita praticamente ad ogni partita che ci siano delle liti in campo tra avversari. Ciò che invece è meno frequente è che a litigare a volte siano due elementi della stessa squadra.

La tensione o delle semplici divergenze tecniche o tattiche portano in alcune circostanze due calciatori o un calciatore e un allenatore della stessa squadra a litigare. Queste situazioni solitamente si risolvono con una stretta di mano, o nei casi più gravi con la messa fuori squadra di uno dei due protagonisti (o di entrambi).

Quanto accaduto ultimamente in una squadra italiana però è davvero clamoroso. Al termine della recente partita infatti il capitano ha sporto denuncia nei confronti del proprio tecnico per una ragione davvero incredibile. I due si rivedranno dunque in tribunale per risolvere la diatriba che li vede protagonisti.

Ecco che cosa è successo

La situazione in casa Akragas, squadra che milita in Serie D, è alquanto critica. Se dal punto di vista dei risultati le cose non stanno andando affatto bene, ancora peggiore è la situazione per quanto riguarda lo spogliatoio. Al termine della partita pareggiata per 2-2 contro il Ragusa, il tecnico Lillo Bonfatto si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni non proprio carine nei confronti del capitano della squadra, Desiderio Garufo.

Il calciatore non ha digerito affatto tali parole, tanto che subito dopo ha deciso addirittura di denunciare il proprio allenatore. Dunque tra i due è scattata più di una lite, ma una vera e propria disputa legale, che con tutta probabilità si concluderà solamente in tribunale, salvo colpi di scena delle prossime ore.

Il comunicato del calciatore su quanto accaduto

”A seguito delle ultime dichiarazioni rilasciate dal Mister alla stampa, devo mio malgrado rilevare che l’unico soggetto al quale non è stato sinora portato rispetto, prima come uomo e poi come calciatore, sono io. Nella mia lunga carriera professionistica, ho sempre accettato le scelte tecniche, anche quando non le condividevo”,

Queste le parole del calciatore riportate sul propri canali social. Il capitano ha poi proseguito, rendendo noto il fatto che denuncerà il mister. ”Mi riservo pertanto di sporgere denuncia penale contro tutti coloro che stanno infangando la mia persona e la mia professionalità.

Forza Akragas!”.