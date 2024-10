Lo abbiamo esonerato, vieni ad allenarci? Max Allegri legge il messaggio nel cuore della notte | Volo privato e trattativa lampo

Massimiliano Allegri sorride: grande opportunità per lui (foto LaPresse) - Ilovepalermocalcio.com

Improvvisa svolta nella carriera di Massimiliano Allegri: dopo l’esonero di un suo collega, l’hanno contattato per sostituirlo in panchina.

È pronto a ripartire, Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, dopo la Coppa Italia conquistata nel mese di maggio con la Juventus, è rimasto da quel momento senza squadra. Non è la prima volta che gli succede in carriera: il livornese è il classico cunctator, che ama rallentare in attesa dell’offerta a lui più congeniale.

Ebbene, in tal senso i tempi parrebbero maturi: una nuova avventura professionale si staglia all’orizzonte e il tecnico non può che esserne felice. D’altro canto, quando sul proprio smartphone si viene contattati da squadre prestigiose, la soddisfazione e l’orgoglio personali non possono che trarne giovamento.

Peraltro, la compagine in questione avrebbe una certa urgenza di portare a termine la trattativa, in quanto è rimasta senza guida tecnica. Colui che potrebbe a questo punto diventare il predecessore di Allegri, infatti, è stato ufficialmente esonerato e i giocatori necessitano di conoscere quanto prima il loro nuovo allenatore per iniziare ad acquisire la sua filosofia di gioco.

Addirittura, il team sarebbe disposto a mettere a disposizione un aereo privato per il 57enne toscano: si attende solo la fumata bianca per ordinare al pilota di decollare immediatamente.

Massimiliano Allegri contattato ufficialmente: la fumata bianca è vicina

Non si tratta, peraltro, dell’unico sondaggio effettuato nei confronti del “Conte Max” dopo il suo addio alla Vecchia Signora. Anche in estate si erano registrati alcuni abboccamenti preliminari, ai quali però non sarebbe seguito un dialogo vero e proprio e sarebbero quindi rimasti lettera morta.

Questa volta, tuttavia, la sensazione è che potremmo essere di fronte alla classica volta buona. I motivi sono sostanzialmente due: la sfida stimolante che il livornese sarebbe chiamato ad abbracciare e, dettaglio non di poco conto, la succulenta proposta economica messa sul tavolo.

Mancini ufficialmente esonerato: Allegri sulla panchina dell’Arabia Saudita?

La panchina su cui potrebbe presto sedersi Massimiliano Allegri è quella della Nazionale dell’Arabia Saudita, allenata fino a poche ore fa da Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico dell’Italia è stato sollevato dall’incarico a seguito degli ultimi risultati al di sotto delle aspettative, che hanno sensibilmente allontanato la rappresentativa araba dalla qualificazione diretta ai Mondiali di calcio in programma nel 2026.

La gara probabilmente decisiva per le sorti del girone si disputerà il 14 novembre contro l’Australia e, per arrivare pronti a tale appuntamento, i vertici del calcio arabo vorrebbero affidarsi all’ex allenatore della Juventus. Il suo sarebbe il nome preferito all’interno di un ventaglio di candidati che comprenderebbe anche Zidane, Ramon Diaz e Renard (quest’ultimo già ct dell’Arabia Saudita fino al 2022). Il fascino esotico della nuova esperienza e il lauto stipendio saranno sufficienti a fargli dire “sì”?