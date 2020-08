Angelo Scalzone, che lo scorso anno è stato in orbita Palermo prima di approdare al Savoia, ha parlato ai microfoni ufficiale del club. Ecco le sue parole: «Sicuramente non è stato facile ritornare in campo dopo tanto tempo. Ora l’importante è lavorare duramente in questo periodo per farci trovare in forma per l’inizio del campionato. Ho fatto un tatuaggio con il logo del Savoia perché per me questa è una squadra speciale. Venivo da un periodo particolare della mia carriera e qui sono stato accolto benissimo sin dall’inizio. Qui mi è ritornata la voglia e la felicità di giocare a calcio e non posso fare altro che ringraziare questa piazza e questi tifosi, così ho deciso di fare questo tatuaggio. Ho deciso di restare a Torre Annunziata perché si è creato un legame importante con la società, i tifosi e la famiglia Mazzamauro. Mi sentivo in debito e sono rimasto qui per completare il discorso iniziato l’anno scorso. L’obiettivo è salire di categoria e faremo il massimo insieme alla squadra per raggiungere il nostro sogno».