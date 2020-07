Il ds del Bari, Matteo Scala, intervenuto a Telebari, parla della finale playoff in programma mercoledì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Di seguito le sue parole: «Mi aspettavo che la Reggio Audace andasse in finale, noi e loro siamo stati i club che hanno voluto giocare i play-off: giusto che a giocarla siamo noi. Sono contrariato sul fatto che si giochi a casa loro: noi abbiamo giocato in casa le prime due gare ma perché lo meritavamo, avevamo tanti punti di vantaggio sui nostri avversari. Con la Reggiana c’è invece un decimale che non ho capito da dove lo hanno tirato fuori: questa partita andava giocata in campo neutro, avranno un vantaggio enorme a giocare nel loro stadio, e non faranno un lungo viaggio come noi. Noi abbiamo vinto la gara contro la Carrarese ai supplementari, ma la differenza si è vista ed è stata sostanziale, a differenza di quanto accaduto con la Ternana. Nel nostro girone, dunque, c’erano le squadre più forti: la Ternana è stata eliminata da noi, ma con altre squadre di altri gironi, probabilmente loro sarebbero arrivati in finale».