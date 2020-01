Con un gol per tempo il Savoia batte il San Tommaso e tiene il passo del Palermo. La squadra di Parlato resta a -3 dai rosanero e continua a coltivare il sogno del grande sorpasso. Ecco le parole rilasicate da mister Parlato in conferenza stampa: «Avevo promesso una pizza ai ragazzi nel caso avessero segnato applicando uno schema provato in allenamento. In serie D la palla inattiva è determinante sia per sbloccare le partite che per vincerle. Abbiamo ottimi calciatori in grado di farsi valere in tal senso, quindi dobbiamo provarci. Non è stata una partita bella da vedere: il vento ha condizionato molto i ventidue in campo. Contento per i tre punti e per il fatto di non aver subito gol. Diakitè titolare al posto di Scalzone? Adama si sta allenando con continuità, a differenza di Angelo, alle prese con problemi fisici. Tutti sono importantissimi ma nessuno è indispensabile: vinciamo sempre in 24, mai in 11. Schierare tanti attaccanti dall’inizio significherebbe perdere l’equilibrio e non avrebbe senso».