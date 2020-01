Attraverso una nota apparsa sulla propria pagina “Facebook”, il Savoia ha reso noto il tesseramento di Giovanni Caiazzo dal Cosenza. Ecco la nota del club: “Il bello di imparare a correre è che poi non ti va più di camminare. E ti abitui ad andar più veloce degli altri; rapido verso i tuoi sogni…”. Non è una citazione di Giovanni Caiazzo, ma il giovanissimo terzino destro classe 2001 ne rappresenta l’essenza. Calciatore che della corsa, sulla fascia laterale, ne ha fatto la sua filosofia di vita. Vita che lo ha condotto lontano dalla sua Giugliano per inseguire il sogno: 1 anno col Padova, quindi l’approdo nel settore giovanile del Napoli e l’esperienza al Cosenza, da cui arriva con la formula del prestito. 12 presenze e 2 gol nel campionato Primavera B bastano a rendere l’idea di quanto corra veloce Giovanni Caiazzo: per centrare i propri obiettivi, per rendere reali i suoi sogni. Oggi è arrivata la firma sul contratto che lo lega al Savoia di Mister Parlato, Caiazzo ha iniziato a correre verso lo Stadio Giraud”.