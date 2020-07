La grana Giraud va avanti da tempo, servono necessariamente dei lavori d’adeguamento per la serie C. Nel frattempo il primo cittadino di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, nei giorni scorsi aveva posto come deadline la giornata di oggi per ricevere un project financing da parte di privati o, in caso contrario, il Comune si sarebbe mosso in prima persona contraendo un mutuo attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Il via libera per lo stadio ovviamente condiziona la possibile richiesta di ripescaggio, anche se da regolamento la Lega Pro può concedere alle squadre ripescate una deroga per svolgere la propria attività in un impianto comunque ubicato nello stesso comune. Per quanto riguarda il fronte societario, stando a quanto riferito da “Restodelcalcio.com”, ci sarebbero stati diversi appuntamenti col direttore sportivo Carlo Musa, in uscita dall’Avellino. Il suo arrivo al Savoia però sembra essere strettamente legato all’accesso al prossimo campionato di Serie C. Tra le parti ci sarebbe già un accordo di massima e unità d’intenti sulle scelte di mercato, ma la definitiva fumata bianca dovrebbe arrivare a ripescaggio avvenuto.