Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta contro il Licata, il tecnico del Savoia Parlato ha affermato: «I miei ragazzi stanno facendo un cammino importante, stiamo disputando un ottimo campionato. A volte è normale incontrare ostacoli durante il cammino, è importante sapersi rialzare come abbiamo fatto». Inoltre, in conferenza è intervenuto anche il giocatore De Vena, ecco le sue parole: «Sette punti dal primo posto? Questo gap ci permette di crederci ancora, noi ce la stiamo mettendo tutta». Ecco qui di seguito il video della conferenza.