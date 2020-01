In vista della prima partita del 2020 contro il San Tommaso, l’allenatore del Savoia Parlato ha preso parte alla conferenza stampa pre-partita parlando del momento di forma dei bianchi e della gara che li aspetta domenica. Ecco le sue parole: «Durante la sosta abbiamo lavorato sulla condizione fisica dei ragazzi ma non solo, in questo momento della stagione è stato fondamentale valutare anche la condizione mentale della squadra. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo recuperare ciò che avevamo lasciato nel girone d’andata, non voglio che sottovalutino l’avversario, pretendo massima concentrazione. Non serve a nulla fare conti, dobbiamo pensare alla partita con il San Tommaso. Questi ragazzi sono molto attaccati alla città ed alla maglia, non devono dimostrare niente a me ma ai nostri tifosi».