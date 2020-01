L’allenatore dell’Acireale Pagana, in vista del primo match del 2020 che vedrà la sua squadra affrontare il fanalino di coda Palmese fuori casa, nel corso della conferenza stampa ha parlato della situazione attuale in casa Acireale, del morale della squadra dopo i punti di penalizzazione ricevuti e di conseguenza gli obiettivi prefissati per questa seconda metà di stagione. I granata, se non avessero ricevuto i punti di penalizzazione avrebbero chiuso la prima parte di torneo al terzo posto. Di seguito ecco le parole del tecnico: «Ciò che è successo nel corso del girone di andata è passato. Adesso dobbiamo pensare con i punti che abbiamo in classifica e non con quelli che abbiamo ottenuto sul campo. Siamo la squadra che ha segnato più reti di tutte, ma ne abbiamo incassate troppe. Il nostro obiettivo primario è arrivare il prima possibile a 40 punti, dopo capiremo se potremo spingerci oltre».