Secondo quanto evidenziato da “La Repubblica”, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo il tweet dei comici Ficarra e Picone sul suo discorso di fine anno, criticato ironicamente dalla coppia palermitana per non aver toccato l’argomento del Palermo in Serie D, sembra aver chiamato personalmente Ficarra e Picone. Altro segno di grande senso dell’umorismo da parte del Presidente.