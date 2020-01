Secondo quanto evidenziato da “Gianluca Di Marzio”, il futuro del centrocampista del Catania Lodi potrebbe essere alla Triestina, attualmente undicesima nel girone B di Serie C e squadra che ha tra gli obiettivi del mercato di gennaio quello di aumentare la qualità del centrocampo. La trattativa è in corso, si attendono aggiornamenti. Lodi, in caso di accordo, dovrebbe firmare un contratto fino al 2022, con opzione automatica di prolungamento fino al 2023 in caso di promozione della Triestina in Serie B. Altra cessione importante per il Catania che, in attesa di conferme sulla situazione societaria, piazza un altro colpo in uscita.