Il calciatore del Palermo Erdis Kraja, attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato un post che ritrae lui ed i compagni durante l’allenamento di stamattina. Il giovane ha caricato la squadra in vista della partita di domenica ma soprattutto dell’intero girone di ritorno. Obiettivo Serie C per i rosanero. Ecco qui di seguito il post.

Tutti insieme verso l'obbiettivo! 💗🖤