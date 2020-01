L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Vincenzo Giannusa, ex allenatore del Marsala, in merito al duello tra Savoia e Palermo. Insomma, più forte il Palermo o il Savoia? «I campani per carisma e carattere riescono a mettere sotto gli avversari, producono una gran mole di gioco e sono bravi sui calci piazzati, ma i rosanero con i giocatori di spessore che hanno e con il lavoro che hanno fatto durante la sosta possono vincere il campionato».