«L’anno prossimo credo di non restare a Torre Annunziata; sotto l’aspetto affettivo non vorrei andare via ma i matrimoni si fanno in due e questo sembra il momento di cambiare. Voglio un progetto chiaro per crescere e vinificare. In quindici anni ho vinto nove campagne quindi nella prossima stagione chi sceglierà Mignano dovrà sposarsi nel progetto prima umano e poi professionale». Queste le parole del direttore sportivo del Savoia Marco Mignano, uscito allo scoperto confermando il suo possibile addio da Torre Annunziata nel corso di un’intervista per “Il Corriere del Pallone”.