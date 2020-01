«Touré ė un giocatore importante, uno dei migliori profili in circolazione. Aveva tanto mercato tra le big dunque il Savoia ha fatto davvero un gran colpo che costituirà un’arma in più per provare a vincere il campionato. Trattasi di un giocatore fortissimo fisicamente, rapido nonché dotato di una buona tecnica. Inoltre, nonostante la giovane età, ha già quella maturità tale da renderlo già idoneo a lottare per obiettivi importanti». Queste le parole di Daniele Domenico e Alessandro Guglielmino, procuratori di Drissa Tourè, neo acquisto del Savoia, rilasciate ai microfoni di “Oplontini.com”.