Secondo quanto riporta “Lostrillone.tv”, il Savoia continua la propria corsa per il ripescaggio in Serie C. Secondo la “graduatoria”, gli oplontini si trovano al secondo posto dietro solo all’Ostia Mare, squadra che ha però diversi problemi legati allo stadio per l’iscrizione.

Per quanto concerne la situazione legata allo stadio del Savoia, è intervenuto il consigliere e delegato allo stadio di Torre Annunziata, Giuseppe Raiola: «In caso di ripescaggio bisogna fare dei lavori. Ci sono alcune parti dello stadio non in regola, come il manto erboso, che va bene solo per i dilettanti, e i sediolini, che vanno aggiunti in curva e in tutta la zona del settore distinti ed ospiti. L’impianto di illuminazione c’è, invece, basterà qualche ritocco. In ogni caso, la spesa non è indifferente. Ma si può fare, anche con l’aiuto del sindaco Ascione.

In settimana ci sarà un incontro con la società e potremo iniziare a vedere cosa fare – ha aggiunto Raiola -. Non sappiamo ancora niente sulla questione ripescaggio, sono cose che non riguardano strettamente noi. Ci vuole ancora tempo, ma bisogna anche capire le esigenze della Lega. Abbiamo vissuto momenti difficili, lavori e uffici sono stati fermi per tre mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. E’ vero, bisogna fare interventi, ma le autorità dovrebbero avere una certa considerazione della crisi che si è creata. Non è una sciocchezza, stando fermi tutto quel tempo ci sono anche difficoltà di progettazione. Speriamo che la Lega ci venga incontro».